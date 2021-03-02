Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила сайту телеканала «Звезда», как в начале весны не подхватить простуду.

«Во-первых, этот март обещает у нас быть очень холодным. И нужно стараться все-таки не переодеваться быстро, потому что снег и сырость будут стоять долго», — обратила внимание специалист.

Она заметила, что важно сохранять ноги в сухости, учитывая потоки воды из-за таящего снега. Также значимо закрытое горло и масочный режим, поскольку вирусные атаки начинают усиливаться при смены среды на более влажную.

«Самое-самое основное — не переохлаждаться. Долго не стоять на холодном ветру. <…> Можно расстегнуться, но ни в коем случае не раздеваться и не надевать легкую одежду», — предупредила собеседница издания.