Бесплатно пройти обследование на наличие злокачественных опухолей головы и шеи с сегодняшнего дня можно в Московском областном научно-исследовательском институте имени Владимирского. МОНИКИ поддерживают ежегодную неделю диагностики онкологии головы и шеи, которая проходит осенью.

Во время трехдневной акции по бесплатному обследованию на онкологию головы и шеи работает целый штат профильных врачей — челюстно-лицевой хирург, отоларинголог, эндокринолог и онколог. Осмотр занимает около пяти минут. Здесь нет изнуряющих очередей. Пока идет акция — врачи соседствуют друг с другом.

Источник фото: телеканал «360»

Роль подобных профилактических осмотров велика. Зачастую случаются ситуации, когда пациент приходит с жалобой на банальную простуду, а на осмотре врачи выявляют более серьезные проблемы со здоровьем. В частности, это касается новообразований. По словам специалистов, злокачественные опухоли на ранних стадиях в России выявляют всего в 20% случаев.

Более миллиона вакцин. В Домодедове стартовала прививочная кампания Подробнее

«Коварство заключается в том, что до определенной стадии заболевание себя ничем не проявляет, и поэтому для пациентов — открытие, когда они получают УЗИ и понимают, что у них опухоль», — отметил руководитель клиники эндокринной хирургии МОНИКИ Тимур Бритвин.

Онкология головы и шеи, к которой относится рак щитовидной железы, встречается в два раза чаще, чем рак матки. Симптомы следующие: боль в горле, охриплость, заложенность носа — то, что легко можно перепутать с гриппом. У 60% пациентов заболевания находят на поздней стадии и часто помочь уже нельзя. Но среди тех, кому диагноз поставили вовремя — до 90% выздоровевших.

В диагностике помогают УЗИ, рентген, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Все необходимое оборудование есть в МОНИКИ. Даже если вы обнаружили у себя подозрительные симптомы, скорее всего, опасаться нечего. Но если это не так — промедление может стоить жизни.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи в МОНИКИ ждут всех желающих проверить здоровье до 18 сентября включительно — с 9:00 до 15:00. С собой пациентам необходимо взять паспорт, полис и страховое свидетельство.