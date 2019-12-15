«Сама руками достает ребенка»: врач-педиатр рассказала о новом способе родов в России

Наряду с естественными родами и кесаревым сечением появился новый вид — «гламурные» роды. Во время процедуры женщина сама достает ребенка и кладет себе на грудь. Об этом рассказала врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

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«Во время кесарево сечения у женщины убирают пеленку, которая обычно стоит между женщиной и ее животом. На женщину надеваются перчатки (отсюда слово гламурное кесарево) и дальше она сама руками достает ребенка из живота и прикладывает себе к груди», — рассказала педиатр радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, такая практика в российские клиники пришла из-западных стран.

Описанный метод звучит довольно необычно и «360» решил узнать про «гламурные» роды поподробнее, но акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая заверила, что за многолетнюю практику ни разу не слышала про подобное.

«К сожалению, нет, я не слышала такого. 20 лет работаю и никогда, к счастью, наверное, не слышала об этом. Мне даже вам сказать нечего, никогда не слышала ничего по этому поводу», — отметила она.