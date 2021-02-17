Сальма Хайек вспомнила о курьезе с платьем на красной дорожке

Платье-футляр Сальмы Хайек пошло по швам прямо на церемонии «Оскар-2003». Об этом сообщил сайт «Вечерняя Москва».

Актрису номинировали на «Оскар» в 2003 году. Она стала первой мексиканкой, номинированной за «Лучшую женскую роль» (фильм «Фрида»). Однако тесное платье чуть не подвело звезду. Во время церемонии Хайек заметила, что наряд начал расходиться по швам. Виной всему стали объемные бедра знаменитости.

Выручила ее актриса Рене Зеллвегер, которая взяла с собой запасное платье. Наряд пришелся по размеру Хайек.

Несмотря на удачно сложившуюся ситуацию, выходить на сцену актрисе так и не понадобилось. Заветная статуэтка за лучшую женскую роль ушла другой актрисе.

Ранее стали известны подробности проведения «Оскара» в 2021 году. Церемонию планируют транслировать из нескольких мест одновременно.