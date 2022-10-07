Сайт «Объясняем.рф» объяснил, что делать, если пришла повестка, а у призывника псориаз | 360°

Здоровье 07 октября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Сайт «Объясняем.рф» объяснил, что делать, если пришла повестка, а у призывника псориаз Сайт «Объясняем.рф»: граждане с сильной формой псориаза освобождаются от мобилизации

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Граждане с трудно поддающейся лечению формой псориаза освобождаются от частичной мобилизации в России. Об этом рассказали на правительственном сайте «Объясняем.рф».

«Если призывная комиссия посчитает, что степень заболевания препятствует прохождению службы, гражданин может быть направлен в медицинское учреждение для проведения освидетельствования», — говорится на сайте.

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Если гражданин уверен, что не может быть призван по состоянию здоровья, то он должен предоставить документы из медицинского учреждения. Признаки заболевания также можно продемонстрировать в ходе медосмотра в военкомате.

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Ранее на сайте «Объясняем.рф» сообщили, что призывникам сделают прививки от некоторых заболеваний. Например, от гриппа, гепатита, брюшного тифа, дифтерии и столбняка.

Также там разъяснили, что призывники не должны сами покупать экипировку. А любые подобные требования незаконны, в случае принуждения следует обратиться с жалобой.

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