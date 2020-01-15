Сахар сравнили с настоящим наркотиком

«Есть много причин, почему сахар не полезен для здоровья. Но я сомневался в том, что он влияет на наш мозг и поведение. Я надеялся, что смогу разрушить этот миф», — пояснил доцент кафедры клинической медицины Орхусского университета и один из ведущих авторов работы Майкл Винтердал.

Специалисты проводили исследование на свиньях, потому что их мозг идеально подошел для подобного изучения. Его извилины похожи на человеческие, а большой размер позволяет увидеть глубокие структуры при помощи сканеров.

Ежедневно животным давали два литра сахарной воды в течение 12 дней. Это помогло ученым выяснить, какое влияние сахар оказывает на мозг. Свиньи трижды прошли МРТ: до эксперимента, в конце первого и последнего дней.

По окончании исследования эксперты заметили «серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга».

«Опиоидная система, которая связана с ощущением благополучия и удовольствием, была активирована после самого первого приема сахара. Если сахар может изменить систему вознаграждения мозга уже через 12 дней, становится легко представить, что естественные стимулы, такие как обучение или социальное взаимодействие, отодвигаются на задний план и заменяются [тягой] к сахару», — заметил Винтердал.