Сахар оказался опасен для кишечника

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Специалисты изучали влияние сахара на организм с помощью подопытных мышей. Их кормили сладкими продуктами и исключили из рациона клетчатку, которой питаются «полезные» бактерии.

«Исследование показало, что мыши на диете с высоким содержанием сахара имели большее повреждение тканей кишечника», — рассказали в университете.

Продукты с сахаром благоприятно влияли на развитие болезнетворных бактерий. Те, в свою очередь, могут легко попасть из кишечника в другие части организма. Распространение бактерий увеличивает риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

«Мы хотели знать, сколько времени потребуется, прежде чем изменение рациона питания повлияет на здоровье. В случае с сахаром и колитом это заняло всего два дня, что нас очень удивило. Мы не думали, что это произойдет так быстро», — подчеркнули ученые.

В университете отметили, что употребление клетчатки поможет избежать появления вредных микробов, таких как кишечная палочка и других.