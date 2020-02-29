Сахалин попросил ограничить контакты с Хоккайдо из-за коронавируса

Власти Сахалина подготовили обращение в российское правительство с просьбой законодательно ограничить контакты с японским островом Хоккайдо. Традиционные тесные деловые и туристические контакты между соседями могут теперь привести к распространению эпидемии коронавируса. Сейчас в префектуре Хоккайдо 66 заболевших.

Как заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, японские власти объявили на территории острова Хоккайдо режим чрезвычайной ситуации. Сахалин — ближайшая российская территория к японскому острову. Между ними налажены многолетние туристические и культурные связи, а также тесные деловые контакты.

«Я собрал заседание комиссии. Мы рассмотрели эту проблему и приняли решение обратиться в правительство России с просьбой, чтобы морское сообщение и авиасообщение с Хоккайдо было прекращено начиная с 5 марта», — проинформировал Лимаренко.

Как рассказал губернатор, пока же все прибывающие из Японии будут либо отправлены на карантин, скорее всего домашний, либо, если это транзитные путешественники, их отправят к месту назначения с сопровождением. Иностранцев на тот же 14-дневный срок отправят в карантинные пункты.

Вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года. Болезнь начала свое распространение из 12-миллионного Уханя. По состоянию на середину дня 29 февраля в мире насчитывается 85 406 пораженных новым вирусом, при этом погибли 2 933 человека, вылечились 39 699.