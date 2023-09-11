Здоровье 11 сентября 2023, 11:27 Sabah: две горстки миндаля каждый день уменьшают количество морщин и возрастную пигментацию

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Ученые выяснили, что всего две горстки миндаля каждый день снижают количество морщин и возрастную пигментацию. Об этом написало издание Sabah.

Морковь, красный перец, абрикосы, батат, дыня также считаются продуктами молодости. За счет содержания в них каротиноидов — природных пигментов, продлевается молодость кожи и нормализуется работа кишечника, сообщило utro.ru.

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А томатную пасту и помидору следует употрбелять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.