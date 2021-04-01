«С завистью смотрим на Россию». Почему в Европе продолжается локдаун

Хочешь постричься или купить продукты — предъяви справку, докажи, что не заразен. Это не антиутопия, а реальность, в которой сейчас оказалась Германия. В Европе продолжается тотальный локдаун, который, по сути, почти не прекращался целый год. У жителей заканчивается терпение.

Мы закрыты уже год. Такие неутешительные моменты с этим локдауном, люди уже на пределе, часто бывают демонстрации, которые ни к чему не приводят. Если посмотреть, что произошло за год, то никаких изменений нет. Никаких шагов, которые могли бы улучшить ситуацию, я не вижу, мы с завистью смотрим на ситуацию в России, и хочется вернуться тоже к обычной жизни Алена Матерн дизайнер, жительница Германии

Австрия сидит по домам. Во Франции введен запрет на поездки далее, чем на 10 километров от дома, плюс Эммануэль Макрон объявил о закрытии школ как минимум на три недели.

«Целый год прошел с первого карантина, и ситуация никак не меняется, нет никаких улучшений. Я помню, во время первого карантина у всех был какой-то страх, но была какая-то вера, что все наладится. Сейчас ты не видишь какого-то выхода из ситуации, твоя жизнь превратилась в день сурка», — делится жительница Франции Катя Вегеле.

Где-то запреты доходят до абсурда. Так, иностранным туристам попасть на испанские пляжи проще, чем самим испанцам. Там действует запрет на перемещение между регионами.

Ситуация продолжает оставаться сложной, эксперты говорят, что эта волна, третья, более сложная. В планах правительства — чтобы 70% населения к концу года получило вакцину Юлианна Салоу жительница Испании

В большинстве стран власти прилагают колоссальные усилия, чтобы прогнать коронавирус, но пока не получается. Пандемия, по данным университета Хопкинса, унесла жизни уже более двух миллионов человек. И цифра продолжает расти. Европейцы утомлены карантином — выходят на митинги, то и дело появляются сообщения о новых стычках. В Словении мужчина чуть было не устроил резню бензопилой — прорвался к зданию парламента с криками «Хватит с меня этого локдауна!».

Уже ясно, что одними запретами проблему не решишь, но и с прививочной кампанией пока как-то не складывается. В Европе — нехватка вакцин.

Источник фото: телеканал «360»

Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия отказались от использования ВаксзЕврия (ранее этот препарат назывался AstraZeneca). При его использовании было выявлено несколько случаев тромбоза. Великобритания, наоборот, развернула массовую вакцинацию этим препаратом.

«Жители с энтузиазмом поддержали идею правительства очень быстро провакцинировать население, власти организовали все четко, интенсивно прошла кампания по рекламе вакцин, в прямом эфире привился Борис Джонсон, королева Елизавета. На данный момент провакцинировано уже порядка 40% взрослого населения», — рассказал журналист, житель Великобритании Игорь Уланов.

Великобритания- одна из тех стран, где вакцинация проходит хорошими темпами, но до российских показателей пока далеко. Ситуация в России — на контрасте. Наша страна сейчас — лидер по количеству завершенных курсов. 3,5 миллиона человек привились двумя компонентами «Спутник V». Постепенно формируется коллективный иммунитет.

Вакцинация проходит в МФЦ, в торговых центрах, а также в поликлиниках, существуют мобильные бригады, вакцинируют на предприятиях. Жители «60 +» достаточно активно вакцинируются, для их удобства создаются мобильные бригады Индира Аржанова заведующая Балашихинским центром здоровья

Многие закупают или готовятся закупить наш «Спутник V», но в России вокруг вакцины до сих пор почему-то ходят массовые страшилки. Конечно, ни одно лекарственное средство не обходится без побочных эффектов, это действительно так, но серьезных нежелательных последствий у нашей вакцины нет.