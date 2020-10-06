В Роспотребнадзоре назвали людей с врожденной защитой от COVID-19

Речь идет о мутациях в гене, кодирующем белок ACE2 — коронавирус использует его для проникновения в клетки дыхательных путей. Выявление генетических вариантов «позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами», сказано в сообщении.

В августе ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев уже связывал тяжесть течения заболевания с геном, кодирующем белок ACE2. Также он указывал, что реакция на коронавирус может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA.

5 октября Роспотребнадзор сообщил, что пациенты, переболевшие ОРВИ, могут иметь иммунитет и к COVID-19. Тем, кто делает прививку от коронавируса, в ведомстве посоветовали на всякий случай соблюдать карантин до и после процедуры, «поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии COVID-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации».