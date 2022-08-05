Кинолог Уражевский дал советы для прогулок с собаками в жару

Кинолог Владимир Уражевский рассказал о правилах безопасности во время прогулок с собаками в жару. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным сайта utro.ru, в первую очередь нельзя оставлять собаку в закрытой машине. Также нельзя оставлять питомца в клетке или переноске на солнце.

В жаркую погоду не стоит надевать на животное намордник. Оно может пострадать, так как собаки охлаждают себя при помощи языка.

Для прогулок лучше выбирать ранее утро или поздний вечер, когда не слишком жарко. Ходить лучше не по асфальту — так как он сильно нагревается — по траве. Кроме того, следует выбирать места в тени.

Юрист Дмитрий Максимов рассказал, как выбрать для питомца хорошую зоогостиницу. В первую очередь, учреждение должно быть официально зарегистрировано.

Кроме того, обязательно нужно заключать договор о предоставлении услуг по передержке. Без официальных документов, виновного будет сложно привлечь к ответственности в случае, если животное пострадает.