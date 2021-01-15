Постоянный звон в ушах связали с серьезными болезнями

Регулярный звон в ушах (тиннитус) может быть симптомом серьезных болезней и свидетельствовать о нехватке в организме водорастворимого витамина B12. (коболамин). Он отвечает за работу нервной системы, выработке эритроцитов и ДНК.

По данным британского издания Express, американские исследователи выяснили, что без В12 организм не может производить миелин, окружающую нервы защитную и изолирующую оболочку. Это может вызвать ухудшение связи между нервами, которые и вызывает звон в ушах.

Недостаток коболамина способен взывать покалывание и онемение в руках и ногах, спровоцировать потерю рефлексов и мышечную слабость.

Звон в ушах без внешнего акустического шума может быть похож на свист, стрекот кузнечиков или шум падающей воды. Пока лекарства от него не существует.

Лор-хирург Манчестерской Королевской лечебницы Саймон Ллойд утверждает, что ритмичный и пульсирующий как сердцебиение шум в ушах может говорить о сужении сонной артерии из-за холестериновых бляшек.