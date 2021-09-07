Психиатр дал совет по борьбе с плохим настроением

Психиатр Ирина Коробкова дала советы по борьбе с плохим настроением из-за погодных изменений. Об этом сообщил «Мир 24».

«В солнечные дни мы лучше себя чувствуем, чем в пасмурные. У этого есть физиологическое обоснование», — рассказала Коробкова.

По данным ИА Nation News, специалист объяснила, что это связано с недостатком витамина D, который вырабатывается с помощью солнечного света. Восполнить его недостаток можно при помощи светотерапии, для которой нужны специальные лампы.