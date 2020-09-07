С начала августа в Турции обнаружили коронавирус у восьми туристов из России

С момента возобновления авиасообщения с Турцией медицинская помощь понадобилась восьми россиянам, прилетевшим на отдых в эту страну. У них диагностировали коронавирус.

«За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», — рассказал губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи. Его слова приводит РИА «Новости».

Всего в Турции побывали более 336 тысяч российских туристов с 1 августа — в этот день возобновилось авиасообщение между странами. 10 августа россияне начали летать в курортные города.

Эрсин Языджи также сообщил, как нужно действовать тем, у кого появились симптомы заболевания. При кашле, лихорадке, затрудненном дыхании туристам необходимо сразу же изолироваться от других гостей, надеть маску и вызвать врача. Доктор проинформирует о вызове отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции. Будут определены контакты больного и начнется общий мониторинг. Если тест пациента на коронавирус окажется положительным, туриста госпитализируют. Номер, где он проживал, сначала проветрят в течение 24 часов, затем продезинфицируют и только потом заселят в него новых постояльцев.