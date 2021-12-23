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    23 декабря 2021, 15:51

    «Ни в коем случае не оставим в стороне»: Путин — о детях с диагнозом СМА

    Максим Зинкин

    Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии — 2021 рассказал о мерах поддержки и лечения детей, рожденных с диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия). По словам главы государства, для этого был создан фонд «Круг добра».

    «Ни в коем случае не оставим в стороне»: Путин — о детях с диагнозом СМА

    Источником финансирования фонда является повышение налога на доход физических лиц, которые получают больше по стране.

    «Мы с самого начала говорили, что эти деньги пойдут на поддержку детей с тяжелыми орфанными заболеваниями, в том числа с СМА. Мне накануне сказали, что в целом работа фонда настроена на сегодняшний день», — заявил Путин.

    По словам президента, проблема заключается в возрасте получателей этой помощи. Сейчас она выстроена до 18 лет. Он надеется, при использовании терапии и других средств государство сможет продлить жизнь и качество жизни людей, которые страдают такими заболеваниями.

    «Нам нужно думать о том, что делать, когда люди достигают 18-летия. Ни в коем случае не оставим в стороне», — заключил Путин.

    9 декабря сообщалось, что Минздрав разрешил использовать в России швейцарский препарат «Золгенсма», предназначенный для лечения СМА. Стоимость одной инъекции стоит от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.