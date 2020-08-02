В Краснодарском крае связали всплеск COVID-19 с беспечностью людей

Рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в оперативном штабе Краснодарского края объяснили пренебрежением жителей и гостей региона правилами индивидуальной защиты. На рост числа выявленных случаев повлияло также увеличение числа лабораторных анализов.

Об этом эксперты сообщили ТАСС. Ранее стало известно, что на Кубани за сутки было зафиксировано 1207 новых случаев инфицирования. Это максимальный суточный прирост, ранее число заразившихся не превышало 100 человек. Максимальное число (53) было выявлено в Краснодаре.

В оперштабе сообщили, что люди стали чаще встречать и проводить совместные праздники после снятия почти всех ограничений.

«На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», — сообщили агентству.

Рост количества выявленных случаев связано с увеличением числа проводимых тестов. За последние сутки их было сделано 7794. В крае выросло количество проводимых рейдо и проверок в местах массовых скоплений людей, анализы делают как государственные, так и частные лаборатории.

С начала пандемии на Кубани было зафиксировано 8472 случая заражения, 7305 человек уже выздоровели, число летальных случаев достигло 116.

Минздрав России посоветовал отказаться от туристических поездок людям с хроническими заболеваниями.