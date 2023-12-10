Здоровье 10 декабря 2023, 01:38 Рыбу и орехи назвали самыми полезными для мозга продуктами Диетолог Русакова указала на пользу рыбы и орехов для мозга человека Unsplash

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Для лучшей работы мозга нужно больше питаться рыбой, молочными продуктами, орехами и семенами. Рацион обязательно должен быть сбалансированным, объяснила ИА Regnum кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, многие мясные изделия могут вызвать канцерогенный эффект из-за слишком сильной обработки. Избыток соли также влияет на повышение холестерина. Образующиеся из-за него бляшки нарушают микроциркуляцию крови, что влияет на работу мозга.

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Диетолог объяснила, что отдельно потребление мяса на когнитивные свойства не влияет. Если красное мясо полностью исключить из меню, то питание станет неполноценным.

«Если человек заботиться о состоянии своего мозга, то ему следует сосредоточиться на рыбе, молочных продуктах, а также различных орехах, семенах. И рацион обязательно должен включать в себя овощи и фрукты», — заключила Русакова.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова заявила, безглютеновая диета может привести к дефициту микроэлементов, но при этом совсем отказываться от злаков не нужно.