Пищевая рыбная продукция, свежая, замороженная и консервированная, не может быть источником заражения человека коронавиусом. Об этом на площадке IV Международного рыбопромышленного форума рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

Об этом он, в качестве уполномоченного ФАО, заявил ТАСС. Летом-осенью прошлого года Китай ограничил ввоз рыбной продукции из России. Россельхознадзор сообщил, что с начала 2021 года на китайской границе было остановлено 20 партий российской продукции. В ней были обнаружены биоматериалы коронавируса.

Кобяков согласился с правом стран мира вводить меры национального регулирования, соответствующие права им предоставлены документами Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и другими международными организациями. Он подчеркнул, что ФАО предоставляет информацию о продуктовых рынках и продовольственной безопасности для того, чтобы они принимали качественные решения.

Колумбийские врачи выявили новый штамм коронавируса. Он получил название «мю». Ученые признали возможность коронавируса со временем изменяться. Новые штаммы обладают другой скоростью распространения и по-разному реагируют на применение вакцин.