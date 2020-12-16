Рыба и овощи вошли в число необходимых в пандемию «суперпродуктов»

Употребление определенных продуктов поможет укрепить организм во время пандемии COVID-19. В их число включили рыбу, ягоды, растительные масла и разноцветные овощи.

Британский диетолог Лили Саттер рассказала изданию The Independent, что необходимо добавить в свой рацион.

Углеводы, насыщающие организм достаточным количеством энергии содержатся в цельнозерновых продуктах — черном хлебе, коричневом рисе, пасте и киноа. Они важны, поскольку мозг расходует только 20% всей поступающей энергии.

Полезные свойства рыбы — в ее богатстве омега-3 жирами. При этом готовить ее нужно на пару или на гриле, жарить нельзя.

Растительными источниками омега-3 жиров могут выступать чиа, лен и грецкие орехи. Продукты известны своим противоспалительным действием.

Содержат важный для иммунитета витамин C ягоды, причем необязательно свежие. В пищу можно употреблять и замороженные.

Благотворно влияют на микрофлору кишечника йогурты и кисломолочная продукция. Важную роль в работе иммунной и опорно-двигательной систем играет витамин D, который содержат в себе яйца. Они же — один из главных источников белка.

В разноцветных овощах содержится много необходимых организму химических веществ. В рацион их нужно включать как можно в большем количестве.

Оливковое, рапсовое и кокосовое масла содержат, по словам Саттер, мононенасыщенные жиры и витамин E. Первые полезны для сердца, второй — для кровеносной системы и кожи.

Диетолог посоветовала есть консервированные помидоры, которые обладают антиоксидантными свойствами благодаря содержанию ликопина.

Замкнули список специалистов вода, огурцы и арбузы. С их помощью можно поддерживать и восстанавливать необходимый организму уровень жидкости.

Диетолог напомнила, что необходимо придерживаться режима питания и не пропускать приемы пищи.