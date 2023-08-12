Здоровье 12 августа 2023, 18:38 Русская Барби Юлия Кригер заявила, что поддерживает худобу с помощью овощей

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Русская Барби Юлия Кригер весит всего 40 килограммов при росте 165 сантиметров. Сама девушка утверждает, что с ее здоровьем все в порядке, однако врач-диетолог Новоселов отметил, что у нее есть признаки дистрофии. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Девушка вот уже 13 лет не употребляет мясо, а последние полгода она и вовсе пересела на жесткую веганскую диету. Она призналась, что ест всего один раз в день. Однако иногда может перекусить. Первый прием пищи у нее происходит в 14-15 часов.

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«Дома готовлю всегда что-то разное: овощное ризотто, веганскую пасту или еще что-нибудь — главное, без намека на животные продукты», — заявила Кригер.