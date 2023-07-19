Здоровье 19 июля 2023, 21:50 RuNews24: барберы и парикмахеры рискуют заболеть астмой или дерматитом

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Многие профессии сопряжены с рисками, но некоторые из них — неочевидны. В частности, парикмахеры и работники барбершопов рискуют заболеть астмой или дерматитом. Об этом сообщил сайт RuNews24.ru.

Из-за того, что большую часть времени специалисты указанных профессий проводят на ногах, они жалуются на боли в пояснице.

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Кроме того, у парикмахеров нередко болят суставы. Часто они работают в плохо проветриваемых помещениях, что вызывает мигрени. Нередко частички волос впиваются в кожу стилистов — вытащить такие занозы бывает непросто.

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