19 июля 2023, 21:50
RuNews24: барберы и парикмахеры рискуют заболеть астмой или дерматитом
Многие профессии сопряжены с рисками, но некоторые из них — неочевидны. В частности, парикмахеры и работники барбершопов рискуют заболеть астмой или дерматитом. Об этом сообщил сайт RuNews24.ru.
Из-за того, что большую часть времени специалисты указанных профессий проводят на ногах, они жалуются на боли в пояснице.
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Кроме того, у парикмахеров нередко болят суставы. Часто они работают в плохо проветриваемых помещениях, что вызывает мигрени. Нередко частички волос впиваются в кожу стилистов — вытащить такие занозы бывает непросто.
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