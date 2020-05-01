Руководство Минстроя сдало тесты на коронавирус

«Все они сдали тесты на коронавирус, пока положительных проб больше не выявлено», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ведомства с 23 марта работают в удаленном режиме, отметили в пресс-службе министерства. Доступ в здание есть только у высшего руководства и минимального числа сотрудников, деятельность которых не может осуществляться удаленно.

В пресс-службе добавили, что здание министерства строительства и ЖКХ РФ прошло дополнительную дезинфекцию после обнаружения коронавируса у главы ведомства Владимира Якушева.

Как стало известно ранее, кроме министра коронавирус подтвердился у его заместителя Дмитрия Волкова. Вместе с Якушевым он госпитализирован в одну из больниц Москвы. Временно исполнять обязанности госпитализированного Якушева будет его заместитель Никита Стасишин.

Накануне в больницу с коронавирусом попал глава кабмина Михаил Мишустин. О том, что он стал носителем возбудителя он рассказал в ходе разговора по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. В качестве исполняющего обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.