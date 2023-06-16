Здоровье 16 июня 2023, 17:57 Руководитель журнала Startsmile Клоуда рассказала, нужно ли пить витамин D летом Руководитель Startsmile Клоуда: на самом деле это не один витамин, а группа веществ

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Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказала, что помимо привычного нам витамина D, существуют витамины D2 и D3.

Витамин D принимает участие в кальциевом обмене и усвоении кальция. Витамин D3 вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей, а вот D2 поступает в наш организм только с пищей.

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Проще всего заполучить витамин D2. По словам эксперта, достаточно добавить в свой рацион жирные сорта рыбы, сливочное масло, жирные сыры, яйца.

«А вот вопрос, нужно ли пить витамин D3 в теплый сезон — довольно интересный. Интенсивность выработки витамина D3 в коже зависит от сезона, времени суток, продолжительности светового дня, погоды», — сообщила Клоуда.

Человеку желательно проводить на свежем воздухе в солнечную погоду не менее 30 минут в день, чтобы восполнить нехватку витамина D3.