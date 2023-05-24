Здоровье 24 мая 2023, 15:51 Руководитель журнала Startsmile Клоуда назвала неочевидную причину головной боли Юлия Клоуда: головные боли могут быть связаны с проблемами зубов

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Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказала, каким образом зубные проблемы могут быть связаны с головными болями.

Чаще всего из-за проблем с зубами страдает височно-нижнечелюстной сустав.

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«Другие неприятные симптомы, связанные с дисфункцией ВНЧС — головные боли, боли в шее, бессонница, шум в ушах, нарушения зрения и осанки, даже храп и апноэ (остановка дыхания во сне)», — сообщила эксперт.

Из-за стоматологических проблем могут появиться и проблемы с органами ЖКТ. При разрушенных или отсутствующих зубах в желудок попадает плохо пережеванная пища, что в перспективе грозит гастритами, язвами и колитами, резюмировала Клоуда.