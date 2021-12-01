Руководитель фонда «СПИД.ЦЕНТР» Абдурахманов рассказал, может ли ВИЧ передаваться в быту

Руководитель фонда «СПИД.ЦЕНТР» Сергей Абдурахманов рассказал, какими способами передается ВИЧ. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он напомнил, что вирусом можно заразиться половым путем, через нестерильные инструменты, в первую очередь шприцы и от матери к ребенку.

«Никаким другим образом ВИЧ не передается. Ни в быту, ни через общую одежду, еду, поцелуи, объятия и так далее», — подчеркнул Абдурахманов.

Он уточнил, что при приеме антиретровирусной терапии вирусная нагрузка снижается настолько, что заразиться от ВИЧ-инфицированного человека невозможно в принципе.