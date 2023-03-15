Здоровье 15 марта 2023, 15:58 Руководитель Фонда борьбы с диабетом Николаев рассказал, как правильно питаться людям с таким диагнозом Тимур Николаев: диета при сахарном диабете должна быть сбалансированной

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Людям с диабетом необходимо придерживаться сбалансированной диеты и стараться делать свой рацион разнообразным. Об этом Pravda.Ru сообщил основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев.

При сахарном диабете пациентам следует ограничить сахар, мед, белый хлеб, макароны, рис.

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«Углеводы не являются врагом при сахарном диабете. Полезно употреблять продукты, которые содержат медленно усваивающиеся углеводы, такие как овощи, фрукты, злаки, бобовые и цельнозерновые продукты», — добавил эксперт.

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Николаев посоветовал соблюдать определенный режим и не пропускать приемы пищи, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови.