«Руки- то хоть обтер об штаны?!»: Скандальный «косметолог» сделал процедуру по увеличению губ прямо в машине

По миру ходит новый коронавирус. В странах принимаются всевозможные меры против распространения инфекции. В России в большинстве регионов ввели режим изоляции, временно закрыли рестораны и кафе, торговые центры и салоны красоты. Все эти меры направлены на то, чтобы остановить распространение коронавируса и избежать поголовного заражения россиян. Но есть еще люди, которые упорно не хотят соблюдать меры безопасности. Например, Емельян Брауде продолжает «подкачивать» губы своим клиенкам, и делает он это в такси.

В Instagram появилось видео, судя по всему, это фрагмент прямого эфира Брауде, на котором он проводит девушке процедуру по увеличению губ. Пост опубликовал канал Admin_anshlaka. Место действия — заднее сидение автомобиля. После такого кажется, что герои ролика не только ничего не знают об изоляции, соблюдении дистанции и других мерах, призванных остановить распространения коронавируса, но и в целом не в курсе даже элементарных правил безопасности и гигиены.

Неподходящее место, отсутствие должной стирильности, маски и перчаток — это то, что было в процессе проведения процедуры. Пользователи пришли в ужас, посмотрев как ролик, так и прямой эфир Брауде. В комментариях люди просили его немедленно остановиться.

Пользователей возмутило не только поведение Брауде, но и его клиентки. «Я даже не знаю, кто больший *** — тот, кто это делает или тот, кто дает это с собой делать», — было написано в одном из комментариев к посту. «Руки- то хоть обтер об штаны?!», — поинтересовался другой пользователь.

Емельян Брауде известен как автор идеи губ с ажурным контуром. Правда, создатель этого тренда и герой вышеописанного ролика не медик и не косметолог, а представитель сферы архитектуры и строительства. Своим отношением к тренду на «губы дьявола» (или «губы-патиссоны», «губы-зонтики») с «360» поделилась врач-косметолог Александра Гонт.