Эксклюзив 27 января 2023, 18:42 «Рухнули все надежды». Больная раком женщина назвала лечение петербургского мага шарлатанством Маг из Петербурга пытался лечить людей с онкологией песнями и прикладыванием рук к телу

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В январе женщина по имени Марина рассказала о маге из Санкт-Петербурга, который обещал вылечить ее от онкологического заболевания. Она заплатила Дмитрию за исцеление от третьей стадии рака 500 тысяч рублей. Он пытался лечить ее и всю группу людей в своей клинике песнопениями. Еще одна пациентка Дмитрия сообщила «360», что разочаровалась в методах лечения клиники. Мария назвала мага шарлатаном и заверила, что после обращения к целителю метастазы в ее организме начали расти.

Вера в мага

Мария увидела работы мага в социальных сетях и «купилась» на красивую картинку.

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«Я была на химии. У меня метастазы в легких. Я решила обратиться к нему <…>. Он говорил: „Я добрый доктор, я вас всех исцелю“», — сказала пациентка экстрасенса.

Ей захотелось быстрее исцелиться. Она решила сначала пройти платные и бесплатные марафоны. Потом Мария скинула в клинику свои данные, ей тут же ответили. Сотрудники заверили, что доктор хочет с ней лично пообщаться. Маг начал пугать женщину тем, что она в любой день может умереть.

«Подстрашил, ведь хочется жить. Ребенок-то маленький. И я тут же на следующий день выехала к нему. <…> Мама кричала: „Это мошенники, не езжай к нему, пожалуйста“. Знаете как — вижу цель, не вижу препятствий. Такая вера была в него. Когда приехала туда, меня начало настораживать. Цена была заявлена одна, туда приехала — цена уже выросла. В то время, когда я звонила и договаривалась, стоило пять тысяч евро. Но когда я уже приехала — шесть — шесть с половиной. Цены за день-два выросли», — пояснила женщина.

Метастазы растут

В группе вместе с ней лечились около 20 человек. Сам маг особо не занимался исцелением. По словам Марии, он пел песни и сидел в телефоне.

«Накладывал руки на тело и говорил, что выталкивает болезнь. Он пел песни, просто сидел молча. Ну в основном сидел и зависал в телефоне», — сказала она.

На второй день у нее появилось напряжение и недоверие. Ее также насторожило поведение Марины, которая начала спрашивать у медперсонала контакты реальных людей, которые вылечились в этой клинике.

«Никто не мог дать ни одного контакта», — заявила женщина.

Те, кому задавали вопросы, пытались перевести разговор в другое русло. Они говорили, что маг помог их родственникам. А на просьбы рассказать подробности говорили просто: «Личное». Через пару дней Марина сказала, что забирает деньги и уезжает. Однако ей вернули копейки, подчеркнула Мария.

Сама женщина тоже спустя время отправилась домой. Ей обещали онлайн-сопровождение, но постоянно меняли сроки. По приезде Мария пошла сдавать КТ. На период лечения в клинике она отказалась от химиотерапий, что ей не пошло на пользу. Метастазы начали расти.

«Смотрю, метод не работает. Они сказали, что это нормально: „Сейчас мы с доктором поговорим, еще вам что-то поможем, дополним“. Через три месяца я опять сдаю — метастазы. И когда я написала, что у меня метастазы растут, улучшение не наступает, мне сказали: „Соберем консилиум, мы тебе сообщим“. И вот это было год назад, тишина», — сказала Мария.

Методика разрушила все надежды на исцеление

Женщина убедилась в том, что маг — шарлатан. Она поддерживала связь с Мариной, которая постоянно спрашивала, помогло ли ей лечение.

«Нет. Она (Марина — прим. ред.) говорит, что те люди, которые с нами лечились, — тот умер, этот умер. <…> Все шарлатанство», — заверила она.

К тому же расписку по поводу оплаты лечения ей сказали писать не на мага, а на персонал. Оказалось, что парни и девушки, помогающие Раевскому, работают там бесплатно. Мария в клинике познакомилась с пациентом Андреем. По ее словам, его можно было спасти обычными методами. Но особое лечение мага Андрею не помогло.

«У нас там был парень Андрей. Его можно было спасти. Но он доверился Дмитрию и умер. Просто я его лично знала, мы с ним сдружились. <…> Мы создали группу и договорились, что будем держаться и друг друга поддерживать. И 13 января позвонила Марина и сказала: „Андрея больше нет“. С этим методом рухнули все надежды», — сказала она, едва сдерживая слезы.

После этого Мария перестала платить клинике за сопровождение и мнимое лечение. Женщина воспитывает маленького ребенка. Она снова стала делать химиотерапию.

«Меня когда спрашивают, внутри все переворачивается. Иногда приходят мысли о том, что лучше бы я умерла. Никому бы не должна была, родителей не мучала долгами. Но ради ребенка берешь себя в руки и живешь, лечишься», — добавила женщина.

Мария вернулась к традиционному лечению и снова стала проходить химиотерапию.