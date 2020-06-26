Выручка российских аптек в мае рухнула на 14%

По итогам мая выручка аптек в России относительно прошлого месяца снизилась на 14%. Такие данные следуют из материалов DSM Group.

Российские аптеки в мае продали лекарств на 75,3 миллиарда рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, пишет газета «Известия» со ссылкой на расчет аналитиков DSM Group.

Снижение спроса на лекарственные препараты может говорить об экономии из-за уменьшения доходов россиян, но, по мнению экспертов, есть еще множество других причин.

Например, перед самоизоляцией многие закупились лекарствами впрок и сейчас просто пользуются своими запасами. Кроме того, из-за продолжительного нахождения дома и частого мытья рук люди попросту стали реже заболевать.

Ранее стало известно, что лекарство для лечения новой COVID-19 «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед» получил одобрение российского Минздрава. Препарат внесли в государственный реестр лекарств. Схема приема препарата уже разработана и занимает примерно неделю. На пятый день терапии больше половины (60%) испытуемых получали отрицательный результат на 2019-nCoV.