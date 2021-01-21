Рубцы на ладонях причислили к симптомам рака

В 90% случаев рубцевания ладоней связаны со злокачественными новообразованиями. Рубцы с акантозом черного цвета могут говорить о папиллярно-пигментной дистрофии кожи. Чаще всего пациентам с этим симптомом ставят диагноз рак желудка или рак легких.

Если на ладонях появляются изменения ткани без пигментации, то это, скорее всего, рак легких либо признак злокачественных новообразований на голове или в мочеполовых путях.

Онкологи советуют обращаться за помощью при возникновении любых нетипичных изменений на ладонях и коже рук, написала ОГТРК «Ямал-Регион».

Ранее доктор Мясников назвал основные причины рака. Среди них курение, а также пристрастие к жареному, копченому и соленому.

Чтобы предотвратить развитие рака, нужно пить чай с имбирем.