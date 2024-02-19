Здоровье 19 февраля 2024, 11:45 Rsute: в дверце холодильника не рекомендуется хранить мясные деликатесы и сыр

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Такие продукты, как куриная нарезка, ветчина, колбаса не должны находиться в дверце холодильника. Все дело в колебаниях температур во время открытия и закрытия дверцы. Об этом сообщило издание Rsute.

Как написал «ФедералПресс», всевозможные мясные деликатесы, как и сыр, лучше отправить в заднюю часть холодильника.

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Стабильная температура также необходима овощам и фруктам. Эксперты заметили, что дверца холодильника не предназначена для хранения яиц и молока. Эти продукты лучше убрать на устойчивую полку внутрь.