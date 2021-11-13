РПЦ призвала наказывать распространителей фейков о коронавирусе

Распространителей ложной информации о коронавирусе и вакцинации необходимо привлекать к ответственности. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Ситуацию, когда люди больше доверяют фейкам из социальных сетей и интернета о коронавирусе и вакцинах, священник назвал печальным явлением современности.

«Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», — заявил митрополит Иларион.

Наказание за распространение недостоверной информации о коронавирусе наказывается в России штрафом на сумму от 300 до 700 тысяч рублей. Такие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях президент России Владимир Путин внес в 2020 году. Если из-за информации человек заразился, то сумма штрафа увеличивается до 1,5 миллиона рублей, а если скончался после инфицирования — до двух миллионов.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее заявила, что с 22 октября по 7 ноября в Сети зафиксировали более 2,4 тысячи недостоверных данных о коронавирусе. Все они попали под блокировку.