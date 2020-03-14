РПЦ не отменит богослужения из-за коронавируса

«Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — заявил митрополит.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что Роспотребнадзор объяснил отличия коронавируса от обычного гриппа. Основным отличием является скорость передачи: у гриппа — два-три дня, у коронавируса — до шести. Также в ведомстве добавили, что дети очень редко заражаются коронавирусом, при этом «являются важным фактором передачи вируса гриппа в обществе».

По данным сайта «Дни.ру», многие артисты отменили свои выступления из-за распространения китайской пневмонии. В их числе Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Лобода, Валерия. Иосиф Пригожин, супруг последней, заявил, что необходимо отнестись к ситуации серьезно и перестать шутить. Он рассказал, что они стараются не посещать массовые мероприятия.