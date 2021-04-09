Росздравнадзор заявил об отсутствии смертей из-за российских вакцин от коронавируса

Среди привившихся российскими вакцинами от коронавируса ни одного случая смерти вследствие применения препарата зафиксировано не было. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщил «Интерфакс».

Росздравнадзор постоянно следит за безопасностью применения российских вакцин от коронавируса и не зафиксировал ни одного летального исхода вследствие прививок.

«Нами реализуются масштабные мероприятия по мониторингу безопасности и эффективности применения вакцин от COVID-19», — сказала глава Росздравнадзора.

Она отметила, что сведения обо всех привитых гражданах, включая данные о реакциях организма, содержатся в федеральном регистре вакцинированных. Кроме того, более 1,5 миллиона россиян ведут онлайн-дневники, в которых сообщают о своем самочувствии после прививки.

Ведомство тщательно исследует каждый случай возможного проявления нежелательной реакции у привившихся. Самойлова заявила, что частота таких случаев не превышает 0,1%.

Минздрав России ранее выдал разрешение на проведение исследований еще одной вакцины от коронавируса, получившей название «ЭпиВакКорона-Н».

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что около 8% вакцинируемых не получают необходимый уровень антител. Об этом рассказало Ura.ru.

Первые итоги исследований вакцины «Спутник V» в Турции показали хорошие результаты, рассказали в Минздраве республики. Анкара начала переговоры с Москвой о закупке партии препарата в марте, сообщил RT.