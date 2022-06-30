facebook_pixel
    30 июня 2022, 11:28

    Росздравнадзор заявил об отсутствии сбоев в поставках лекарств из Европы

    Росздравнадзор: сбоев в поставках лекарств из Европы нет

    Оксана Кириллова

    Ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильна, сбоев при поставках лекарств из Европы нет. Об этом информировала пресс-служба Росздравнадзора по итогам совещания с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций, которое состоялось 29 июня.

    Росздравнадзор заявил об отсутствии сбоев в поставках лекарств из Европы

    «Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной. Движение поставок лекарств из Европы осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме», — отметили в сообщении.

    Ажиотажный спрос на отдельные препараты, который наблюдался весной, спал. По данным Росздравнадзора, эксперты связали это с наполнением рынка и сезоном отпусков, в который покупательский спрос традиционно снижается.

    Участники совещания обсудили обеспечение населения лекарственными средствами с международным непатентованным наименованием «карбамазепин». Представители розничных и оптовых фармацевтических организаций подтвердили, что препарат есть в достаточном количестве во всех регионах России.