Здоровье 12 января 2023, 21:40 Росздравнадзор разъяснил ситуацию с дефицитом детского «Ибупрофена» в аптеках Москвы Росздравнадзор: детские свечи с ибупрофеном могут изготовить в аптеках Москвы Unsplash

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Более 150 тысяч упаковок с международным непатентованным наименованием «Ибупрофен» для детей в форме суспензии находится в аптеках Москвы, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. При этом жаропонижающие свечи при необходимости могут изготовить в производственных аптеках.

В 2022 году в России ввели в оборот 7,7 миллиона упаковок жаропонижающих свечей для детей с парацетамолом различных дозировок. В январе 2023 года — еще свыше 45 тысяч упаковок. Как отметили в Росздравнадзоре, подобные препараты можно изготовить в аптеках.

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«Необходимо отметить, что жаропонижающие свечи с ибупрофеном, при необходимости, могут быть изготовлены в назначенной врачом дозировке, в том числе детской, в производственных аптеках Центра лекарственного обеспечения депздрава Москвы», — подчеркнули в ведомстве.

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При этом сейчас в аптеках России еще есть запас таких свечей — почти 15 тысяч упаковок.

В Москве в связи с холодной погодой увеличилась заболеваемость ОРВИ среди несовершеннолетних. Это привело к резкому росту продаж жаропонижающих средств.

Ранее департамент здравоохранения Москвы отреагировал на слухи о нехватке препарата для пациентов с онкологическими заболеваниями.