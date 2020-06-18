Росздравнадзор опроверг своего главу по смертности врачей от COVID-19

Росздравнадзор назвал неофициальной статистику о смертности врачей, которую объявила глава того же самого ведомства. В пресс-службе посчитали озвученные цифры данными из интернета.

«Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет», — объявили в пресс-службе Росздравнадзора, ее цитирует РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что каждый случай заболевания или гибели медицинского работника, заразившегося коронавирусом во время работы, становится объектом внимания специальной комиссии. По словам представителя пресс-службы, по каждому случаю проводится расследование.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника, объявила, что в России от COVID-19 скончались 489 медицинских работников.

Всего в России с начала пандемии коронавируса выявили больше 561 тысячи случаев заражения. Погибли 7,6 тысячи человек, вылечились — свыше 313 тысяч.