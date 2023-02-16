Здоровье 16 февраля 2023, 15:54 Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците препаратов в стоматологии Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита медизделий и стоматологических препаратов

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Дефицита стоматологических препаратов, анестетиков, медицинских изделий и расходных материалов в России нет. Об этом говорится в заявлении Росздравнадзора, которое привел «Интерфакс».

«В России не наблюдается дефицита медицинских изделий и обезболивающих препаратов, используемых в стоматологии», — сообщили в ведомстве.

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Ранее в СМИ появилась информация, что стоматологические заведения начали испытывать трудности с заказами обезболивающего «Убистезин», а также абразивных материалов для шлифовки пломб, порошков, боров и кап.

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Росдравнадзор подчеркнул, что обезболивающее по-прежнему доступно для закупок. В 2022 году на рынок попали на 200 тысяч упаковок больше, чем годом ранее.

Ранее министерство здравоохранения сообщило, что в 2022 году в гражданский оборот в России ввели около шести миллиардов упаковок лекарственных препаратов.