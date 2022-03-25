Росздравнадзор объяснил отсутствие некоторых лекарств в аптеках

Отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственным ажиотажем. При этом рецептурные препараты отпускают без рецепта, поэтому дистрибьюторы не успевают вовремя пополнять запасы. Об этом со ссылкой на Росздравнадзор написал «Прайм».

От аптек потребовали соблюдать правила отпуска лекарств. Росздравнадзор направил письма об этом руководителям аптечных организаций. Ведомство рассчитывает на стабилизацию работы аптек, и что напряженность в обществе снизится.

Мониторинг показал, что нужных лекарств на складах достаточно. Росздравнадзор взаимодействует со всеми поставщиками и никаких рисков не фиксирует.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что возможное отсутствие некоторых лекарств в аптеках может быть связано не с нехваткой препаратов, а с повышенным спросом. Замглавы Минздрава пояснил, что ажиотаж вызван ростом цен на ряд фармацевтических продуктов. Но заверил, что производители быстро адаптируются к новым условиям, если применят опыт, накопленный за время пандемии.