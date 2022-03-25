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    25 марта 2022, 12:50

    Росздравнадзор объяснил отсутствие некоторых лекарств в аптеках

    Росздравнадзор: отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственным ажиотажем

    Александр Блинов

    Отсутствие лекарств в аптеках связано с искусственным ажиотажем. При этом рецептурные препараты отпускают без рецепта, поэтому дистрибьюторы не успевают вовремя пополнять запасы. Об этом со ссылкой на Росздравнадзор написал «Прайм».

    Росздравнадзор объяснил отсутствие некоторых лекарств в аптеках

    От аптек потребовали соблюдать правила отпуска лекарств. Росздравнадзор направил письма об этом руководителям аптечных организаций. Ведомство рассчитывает на стабилизацию работы аптек, и что напряженность в обществе снизится.

    Мониторинг показал, что нужных лекарств на складах достаточно. Росздравнадзор взаимодействует со всеми поставщиками и никаких рисков не фиксирует.

    Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что возможное отсутствие некоторых лекарств в аптеках может быть связано не с нехваткой препаратов, а с повышенным спросом. Замглавы Минздрава пояснил, что ажиотаж вызван ростом цен на ряд фармацевтических продуктов. Но заверил, что производители быстро адаптируются к новым условиям, если применят опыт, накопленный за время пандемии.