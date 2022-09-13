Доля нежелательных реакций на вакцинацию от ковида оказалась крайне низкой | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Доля нежелательных реакций на вакцинацию от ковида оказалась крайне низкой Глава Росздравнадзора Самойлова: доля нежелательных реакций на вакцину от ковида мала РИА "Новости"

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Доля зарегистрированных в России нежелательных реакций на вакцинацию от коронавируса оказалась равна 0,018% от общего числа всех вакцинированных людей. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«По состоянию на сегодняшний день количество зарегистрированных нежелательных реакций после применения вакцинации [от коронавируса] равняется очень низкому проценту, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных пациентов», — процитировал Самойлову ТАСС.

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Ведомство, добавила она, не выявило данных, указывающих на проблемы безопасности вакцин от ковида в России.

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Глава Росздравнадзора уточнила, что зарегистрированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкции по применению.

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков отмечал, что SARS-CoV-2 может стирать иммунологическую память к перенесенным ранее инфекциям.

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