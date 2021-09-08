Росздравнадзор назвал количество жалоб на негативные реакции после вакцинации

Около семи тысяч заявлений о негативных реакциях на вакцинацию от коронавируса поступило в Росздравнадзор. Такое заявление сделала глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

«На сегодняшний день нужно сказать, что на территории России в базу <…> поступило порядка семи тысяч заявлений о семи тысячах случаев нежелательных реакций [на вакцины]», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

Самойлова добавила, что это примерно 0,018% от всех привившихся. По ее словам, не более 2% от всех заболевших составляют привитые от ковида.

Глава ведомства рассказала также, что Росздравнадзор зафиксировал 387 предложений о покупке сертификатов и QR-кодов о несуществующей вакцинации. Все данные передали в правоохранительные органы.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе 2021 года. По последним данным, полностью в стране привиты 39 миллионов человек. Первую дозу препарата от коронавируса получили 46 миллионов россиян.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что решение о том, насколько совместимы вакцины от коронавируса и гриппа, будет принято уже на этой неделе.