Росздравнадзор назвал 95% тестов на коронавирус в стране точными

Чтобы подтвердить диагноз, медики используют метод амплификации нуклеиновых кислот. Благодаря ему удается выявить свыше 95% клинических образцов, в которых есть SARS-CoV-2. Погрешность в 5% возникает из-за нескольких причин: мазок неправильно собрали или обработали, были нарушения в транспортировке и хранении или самом исследовании.

Для анализа специалисты делают мазок из носоглотки и при необходимости ротовой полости. Дополнительно для исследований могут собрать и другие материалы, в том числе мокроту и кровь.

Точность теста, подчеркнули специалисты, зависит еще и от того, сколько дней прошло с момента появления симптомов заболевания. Наиболее эффективным способом диагностировать COVID-19 признали комбинацию анализа и результата по нему с данными по КТ грудной клетки. Подобные исследования назначает только врач.

В Росздравнадзоре напомнили россиянам о необходимости беречь свое здоровье и обращаться к врачу при первых признаках респираторных заболеваний. Профилактическое тестирование можно пройти в сертифицированных лабораториях, которые используют зарегистрированные тест-системы. Подробная информация о них размещена на сайте ведомства.

В России, по последним данным, уже более 32 тысяч зараженных коронавирусом. За последние сутки медики выявили 4070 новых случаев заболевания.