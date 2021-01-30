Росздравнадзор напомнил, что требовать деньги за прививку от коронавируса незаконно

Медучреждения не имеют права требовать деньги за прививку от коронавируса. Требование оплаты стоимости вакцины является незаконным, заявили в Росздравнадзоре.

Поскольку вакцина от коронавируса не поступает в розничную продажу в России, требования оплаты ее стоимости противоречат закону, объяснили в ведомстве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора сообщило РИА «Новости».

Вакцинация от коронавируса с использованием отечественного препарата «Спутник V» проводится в стране в 3098 медорганизациях и 427 мобильных пунктах. Вакцина разработана специалистами Центра им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав ранее также выдал разрешение на проведение испытаний однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которая будет ориентирована на внешний рынок.

Московская область в феврале получит более 200 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», с начала вакцинации в регион уже поступило свыше 130 тысяч доз препарата. Об этом ранее сообщила замминистра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.