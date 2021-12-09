Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в России

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России растет. Этот сезон отличился ранним приходом вируса, отметила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

В беседе с газетой «Известия» Бурцева отметила, что прошлая зима была нетипичной в части заболеваемости гриппом — в течение всего сезона фиксировали лишь единичные случаи. Специалист объяснила это тем, что в том сезоне вирус гриппа фактически был вытеснен COVID-19. В этом же году заболеваемость вернулась на допандемийный уровень.

«Пока сложно сказать, как по итогам сезона скажется пандемия COVID-19 на заболеваемости гриппом, но пока что вирус гриппа проявляет себя достаточно активно», — отметила Бурцева.

Из-за быстрого распространения гриппа и ОРВИ в некоторых регионах школьников переводят на удаленку. По данным Роспотребнадзора, эпидпорог уже сейчас превышен в 54 российских регионах.

При этом в стране продолжается эпидемия коронавируса. Кроме того, у гриппа, ОРВИ и COVID-19 схожая симптоматика, поэтому их бывает сложно отличить друг от друга.

Прививку от гриппа сделали уже более миллиона детей в Подмосковье. Вакцинация продолжается. Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в Подмосковье выполнили уже свыше 95% плана по вакцинации детей от гриппа. Прививку делают в детских садах, школах и поликлиниках, а записаться можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат.