Рост заболеваемости СОVID-19 в России связали со сменой доминирующего штамма

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России связан со сменой доминирующего штамма. Обычно этот процесс сопровождается повышением количества инфицированных.

Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — сказал он.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что пандемия коронавируса связана с утечкой из китайской военной биолаборатории в Ухани. Он напомнил, что Пекин так и не дал доступ к первичной информации о вирусе группе международных экспертов.