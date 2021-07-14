Рост заболеваемости ковидом связали с ситуацией в регионах России

Если раньше прирост случаев инфицирования коронавирусной инфекцией приходился в основном на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас увеличение случаев заболеваемости наблюдается в регионах страны. Но они находятся на разных стадиях развития эпидемического процесса. Где-то он же стабилизировался, а где-то - нет.

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если в начале подъема заболеваемости отмечался прирост в основном за счет двух столиц, то в настоящий момент прирост заболеваемости дают в основном регионы», — сказал он.

По мнению Горелова, дальнейшее развитие ситуации определит приверженность населения вакцинации и профилактическим антиковидным мерам.

Он считает, что стабилизация заболеваемости коронавирусом в России сохранится в июле и начале августа. Потом уже можно будет говорить о тенденции к ее снижению.

«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», — сказал Александр Горелов.

Пока эпидемическая обстановка в стране остается достаточно сложной, и Россия напоминает «лоскутное одеяло».

Московская полиция возбудила четыре уголовных дела по факту незаконной торговли поддельными медицинским справками, дающими право на медотвод от вакцинации.