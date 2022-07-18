Рост заболеваемости ковидом зафиксировали в 68 субъектах России

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за прошедшую неделю выявлен в 68 субъектах России. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 30,2%. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. Всего рост числа заболевших зафиксирован в 68 субъектах, в том числе 22 регионах.

Помимо этого, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах [наблюдается] увеличение госпитализации более, чем в среднем по России», — говорится в сообщении оперштаба.

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 575 человек, что на 18,4% меньше по сравнению с 17 июля. В связи с выздоровлением выписали 2531 человека, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущим днем.

«Выявлено 4548 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 35 человек», — добавили в оперштабе.

В Московской области с начала пандемии сделали 18 348 337 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что нынешняя обстановка с коронавирусом в России находится под контролем и не требует возобновления ограничений, писала газета «Известия».