Здоровье 03 января 2023, 05:41 Рост заболеваемости гриппом спрогнозировали в России Врач Зверев: следующий подъем заболеваемости гриппом в России будет в феврале Pxhere

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В феврале в России ожидается следующий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом он не будет таким же высоким, как тот, что наблюдался в минувшем декабре. Об этом сообщил научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев в комментарии ТАСС.

По его словам, обстановка по гриппу и ОРВИ в России обычная и очень похожа на ту, что была «в доковидный период».

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«Следующий подъем будет где-нибудь в феврале — это обычное течение всех респираторных заболеваний», — отметил Зверев. Он объяснил, что это связано с погодными условиями, а также с тем, как люди ведут себя, как они общаются.

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Февральский подъем заболеваемости, по словам Зверева, никогда не бывает «таким же высоким, каким он бывает в декабре». Как заметил собеседник агентства, он обязательно спадает «где-то к марту».

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева ранее предупредила, что осложнения после заражения гриппом могут привести к летальному исходу. Они могут стать причиной таких недугов, как инсульт, инфаркт и воспаление легких. Очень важно в период инфицирования поддержать свой организм.