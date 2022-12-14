Здоровье 14 декабря 2022, 16:43 Рост заболеваемости гриппом отметили в новых регионах России Глава Роспотребнадзора Попова заявил о росте гриппа в новых регионах РИА «Новости»

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В Луганской и Донецкой народных республиках сформировали территориальные органы Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Анна Попова. Во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства она заявила, что на новых территориях страны регистрируют рост заболеваемости гриппом, сообщил ТАСС.

«Мы работаем в тесном контакте с коллегами, но и там мы видим рост гриппа <…> это тоже является предметом нашего особого внимания», — подчеркнула Анна Попова.

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Она добавила, что приближающиеся новогодние праздники могут спровоцировать распространение и рост заболеваемости острыми вирусными инфекциями.

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Президент Владимир Путин рассказал, что после совета Анны Поповой вакцинировался от гриппа. Он добавил, что чувствует себя после прививки хорошо. По словам главы государства, на следующий день после вакцинации он занимался спортом и не испытывал дискомфорта. Путин посоветовал членам правительства последовать его примеру. Он пояснил, что зима в России долгая, а начало весны часто бывает холодным, поэтому россиянам следует укреплять иммунитет. Президент призвал продолжать прививочную кампанию в стране.